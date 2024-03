Basket Serie C maschile – Casalvieri: “Jb Stings, teniamo alta l’asticella”

MANTOVA Due vittorie in altrettante partite, contro Romano e Bottanuco, ottenute con scarti monstre di 26 e 31 punti. È iniziato nel migliore dei modi il play-in dei Jb Stings, che si confermano la squadra da battere in questo campionato di Serie C.

«Abbiamo approcciato in maniera perfetta la seconda fase di stagione – analizza il gm biancorosso Gabriele Casalvieri – . Lavoriamo sempre forte in settimana per mantenere alto il livello che poi ritroviamo in partita. Contro Romano ci siamo confrontati con la formazione capolista del girone C, che aveva perso una sola gara. E devo dire che abbiamo giocato alla grande. A parte 3-4 minuti di calo nel terzo quarto, abbiamo sempre tenuto in pugno il match, chiudendo con un distacco molto buono anche in ottica della gara di ritorno. Contro Bottanuco è stato un incontro decisamente meno impegnativo. Siamo scappati nel punteggio fin dalla palla a due e non ci siamo più voltati indietro. Abbiamo giocato con aggressività, difendendo a tutto campo e trovando ottime soluzioni in attacco». Insomma, la squadra continua nella sua marcia da caterpillar, la stessa dimostrata nella regular season. «Sono contento – afferma Casalvieri – perché anche durante la settimana i ragazzi stanno tenendo alta l’asticella. Serve mettere fieno in cascina e arrivare in fondo con la testa giusta. Il presidente e la società sono soddisfatti perché vedono che la squadra ha in testa l’obiettivo e sta facendo di tutto per raggiungerlo».

Sabato sera, alle ore 21, i Jb Stings torneranno in campo, ancora in trasferta, contro Lissone reduce dalla sconfitta con Mazzano. Il gm biancorosso presenta così la partita: «I brianzoli hanno chiuso la stagione regolare infliggendo la prima sconfitta a Romano. Nonostante il ko con Mazzano della scorsa settimana, sono una squadra che gioca bene e che in casa ha sempre disputato ottime partite. Dobbiamo stare attenti a non sottovalutarli. Per noi sarà un altro esame da superare per valutare a che punto siamo. Poi, visto che ci saranno due settimane di pausa, avremo modo di ricaricare le batterie per affrontare al meglio il ritorno del gironcino Gold».