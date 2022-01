Mantova, Venerdì 7 Gennaio incontro del Gruppo di lettura adulti ‘Miraggi al Baratta’ per leggere e discutere del romanzo ‘Possessione. Una storia romantica’ di Antonia Susan Byatt

MANTOVA Si terrà venerdì alle ore 18 presso la Biblioteca Mediatica “Gino Baratta” un incontro del Gruppo di lettura adulti “Miraggi al Baratta” coordinato da Simonetta Bitasi. L’appuntamento fa parte della rassegna annuale “La biblioteca condivisa. A ognuno il suo e a tutti il mio” e prevede per questo mese la lettura e la discussione del romanzo “Possessione. Una storia romantica” di Antonia Susan Byatt, pubblicato nel 1992 in Italia da Einaudi. Roland Mitchell scopre in un libro appartenuto al poeta vittoriano Randolph Henry Ash due minute di una lettera indirizzata a una donna. Il tono della lettera lascia trapelare un amore insospettato. Roland scopre l’identità della donna, una poetessa e coinvolge nelle sue ricerche la collega Maud Bailey. Roland e Maud ripercorrono i passi della donna e dell’uomo vissuti un secolo prima ricostruendo una vicenda che ben presto diventa la loro. I partecipanti all’incontro del Gruppo di lettura dovranno essere in possesso di Green Pass rafforzato con prenotazione obbligatoria del posto inviando una mail a: barattapiu@comune.mantova.gov.it.

