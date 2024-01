Basket serie C – San Pio X, il 3º posto è più vicino, Gabrielli: “Contava solo vincere”

Mantova Anno nuovo e altra vittoria per il San Pio X, che davanti al pubblico amico debutta nel 2024 alla grande, piegando Ospitaletto 70-55. Bresciani ora all’ultimo posto quota 6, mentre la squadra cittadina può festeggiare soprattutto il -2 dal terzo posto, ora del Somaglia (ko con Casalmaggiore), ultimo disponibile per la seconda fase. Non è stata però una passeggiata contro il fanalino, visto le assenze di Dalovic per una lussazione e Arici per influenza. Buon debutto per il lituano Arturas Valeika. L’esperto classe 1985 ha messo a segno 12 punti: ha potuto allenarsi con i nuovi compagni durante lo stop per le festività ed è entrato subito nei meccanismi.

«Stiamo affrontando una situazione di grande emergenza in questo periodo – ammette il tecnico Marco Gabrielli – con le assenze di Dalovic e Arici e ciò ci ha portato a rivoluzionare il quintetto base. Nel primo quarto della partita abbiamo avuto dei problemi di fluidità in attacco, poi nel secondo siamo cresciuti con la nostra difesa a zona. Questo ci ha fatto ritrovare fiducia nei nostri mezzi e siamo riusciti a passare in vantaggio. A prescindere da tutto, ciò che contava in questa prima gara dell’anno nuovo era vincere, più che giocare bene». Positivo il debutto di Valeika: «Sono davvero contento per lui. Ha iniziato a conoscere il gruppo solo nei giorni scorsi. Ci siamo affidati al suo talento ed è riuscito a mettere bene in ritmo i compagni». Ora si torna al lavoro per la prossima sfida, la cui attesa è già alle stelle: domenica alle ore 18 il derby casalingo con i Jb Stings primi della classe.