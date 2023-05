Basket Serie C Silver – Curtatone in festa: è promosso in C unica. Viadana “rimandato”

CURTATONE Il Curtatone è promosso in C Unica, mentre per il Gruppo Mauro Saviola Viadana tutto è rimandato alla quarta sfida di mercoledì sera al PalaFarina con Bottanuco.

Cominciamo dalla Jbc, che alla Tea Arena si è assicurata il salto di categoria superando per 83-59 Morbegno e chiudendo sul 3-0 la serie delle sfide coi valtellinesi. Lo Junior aveva fatto sua gara-1 per 83-66 in casa, per bissare con qualche sofferenza in Valtellina per 71-65. Nella sfida in famiglia fra i fratelli Lo, Moustapha dello Junior ha avuto la meglio su Serigne. Giustamente euforico coach Alberto Bortesi: «La promozione in C Unica è meritatissima – dice – . Mi piace definirla come la vittoria di tutti, in primis della società che ha creduto in questo progetto».

E veniamo al Viadana. A Bottanuco il quintetto rivierasco, avanti 2-0 nella serie (39-59, 57-39), ha perso 62-58 e non è riuscito quindi a strappare il pass. «Mercoledì prossimo dobbiamo fare il possibile per chiudere la serie al PalaFarina – afferma coach Denis Tellini – . Non voglio affatto pensare di tornare per la terza volta a Bottanuco. Purtroppo siamo partiti male, con un parziale di 20-0 nel primo quarto. Poi abbiamo recuperato ma, sprecando energie, abbiamo perso anche la lucidità. Peccato perchè potevamo farcela». Replica il presidente Massimo Pizzetti: «A tratti si sono visti alcuni errori palesati in tutto il torneo. Concediamo qualcosa in rotazione, nei momenti importanti qualche giocatore è “assente”. Abbiamo riaperto la gara, ma dovevamo chiuderla sul +5. Abbiamo perso tre palle consecutive, mentre loro hanno giocato aggressivi, “picchiando” non poco e quasi mai venendo puniti dagli arbitri».