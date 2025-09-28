Restituito al palazzo Bondoni Pastorio di Castiglione il dipinto trafugato nel 1990

CASTIGLIONE – Il comandante del nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Genova ha consegnato qualche giorno fa al presidente della Fondazione Bondoni Pastorio Giulio Busi nell’omonimo palazzo a Castiglione un antico dipinto in olio su tela risalente al XVIII secolo, che era stato trafugato nel 1990 dall’antico palazzo, in seguito divenuto sede del museo in cui sono esposte collezioni del nobile casato. Le indagini sono iniziate nel gennaio 2024 a seguito dei controlli svolti durante un’importante fiera antiquaria, nella quale il dipinto era stato presentato per essere immesso sul mercato. La comparazione del del dipinto con le immagini contenute nella “banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti” ha consentito di individuarne la provenienza delittuosa. Gli inquirenti hanno quindi ricostruito le vicende dell’opera dopo il furto, fino alla sua cessione ad un mercante d’arte da parte dei figli di un collezionista. L’autorità giudiziaria ha provveduto al dissequestro dell’opera e alla restituzione all’erede degli antichi proprietari.