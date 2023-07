Gruppo di amici si tuffa nel Po a Revere. Due dispersi poco più che 20enni

REVERE Sarebbero due i giovani spariti nelle acque del Po oggi pomeriggio nei pressi del lido di Revere. Le squadre dei vigili del fuoco sono sul posto per le ricerche di due ragazzi di circa 20 anni residenti a Ostiglia. I due si sarebbero tuffati insieme ad altri loro amici nelle acque del Po intorno alle 17 e sarebbero poi scomparsi tra i flutti. Inizialmente l’allarme sarebbe scattato per un solo disperso, ma in questi ultimi minuti ha iniziato a circolare la notizia che sarebbero due i giovani che non sono tornati a riva.

****Notizia in aggiornamento***