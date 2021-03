Basket Serie C Silver – Negrini Quistello sconfitta dal Manerbio (87-63)

MANERBIO (Bs) Dopo la sorprendente vittoria nel derby contro Curtatone, la Negrini Quistello ha incassato una netta sconfitta a Manerbio nel secondo turno di campionato. Gara con poca storia, come dimostra il risultato finale: 87-63. I bresciani, con gli ex Asola Corona e Deguzman, e Maxi Moreno, che coach Gabrielli conosce molto bene, hanno davvero impressionato. «Maxi – spiega il tecnico della Negrini – dovrebbe essere alla sua ultima stagione agonistica. L’ho allenato a Poggio Rusco, al termine della sfida mi ha regalato la sua canotta. Con Corona e Deguzman è punto di riferimento per i molti giovani, tutti scuola Ju.Vi. Cremona, del Manerbio. Abbiamo fatto quello che potevamo contro una squadra molto forte e più allenata di noi, che ha giocato davvero molto bene. La nota positiva è Grande, che non doveva giocare perchè infortunato e invece ha fatto bene».