Juve-Sporting e Feyenoord-Roma ai quarti di Europa League

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Lo Sporting Lisbona per la Juventus, il Feyenoord per la Roma ai quarti di finale di Europa League. Questo l’esito del sorteggio effettuato nella sede dell’Uefa a Nyon. La sfida tra bianconeri e portoghesi vivrà il primo atto a Torino con il match d’andata in programma il 13 aprile, ritorno il 20 in Portogallo. La vincente affronterà la squadra che verrà fuori dal quarto tra Manchester United e Siviglia.

Ancora Roma-Feyenoord, pochi mesi dopo la finale di Conference della scorsa stagione che vide di fronte giallorossi e olandesi, con Zaniolo (ora al Galatasaray) che siglò la rete della vittoria nella finale di Tirana. La gara d’andata si disputerà a Rotterdam il 13 aprile, una settimana dopo il ritorno all’Olimpico di Roma.

La vincente affronterà la squadra che verrà fuori dal quarto tra Bayer Leverkusen e Union St.Gilloise.

Il sorteggio ha messo le due italiane ai due lati del tabellone, un eventuale incrocio tra Juventus e Roma, nel caso in cui riuscissero a superare quarti e semifinali, potrebbe quindi avvenire soltanto nella finale in calendario il 31 maggio a Budapest.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).