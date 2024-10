Tamburello femminile – Guidizzolo e Settime danno spettacolo al Memorial Vergna

GUIDIZZOLO Domenica, lo sferisterio di Guidizzolo ha ospitato il Memorial Marco Vergna, una sfida di tamburello per onorare la memoria di un atleta e dirigente che ha dedicato la sua vita a questo sport. Le atlete di Virtus Guidizzolo e Settime hanno interpretato al meglio la gara. La partita, combattuta fino all’ultima battuta, ha messo in secondo piano il risultato finale. I dirigenti della Virtus Guidizzolo hanno ringraziato la squadra piemontese per la partecipazione. Tra il pubblico, oltre ai familiari di Marco Vergna, era presente anche l’assessore allo sport, Adriano Roverselli.