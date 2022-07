Tennis tavolo – Brunetti, il preparatore atletico diventa coach

CASTEL GOFFREDO Novità nello staff tecnico della Brunetti Castel Goffredo. Valerio Romanò entra a far parte a tempo pieno della “famiglia” Brunetti. Oltre ad essere preparatore atletico e osteopata (è laureato magistrale in scienze dello sport e osteopatia), sarà coach della compagine maschile impegnata in B2, nonchè coach di una delle due squadre iscritte all’A2 femminile.

Per quest’ultima la società castellana ha ingaggiato la 26enne Arianna Magnaghi, che giunge da Trezzano sul Naviglio; per il team maschile di B2 ingaggiati da Saronno i promettenti Francesco Pagano (15 anni), Alessandro Pagano (19 anni) e Francesco Lazzarato (18 anni).

«Spendo due parole su Romanò – interviene il gm Franco Sciannimanico – . Nella scorsa stagione come preparatore atletico era disponibile solo una sola volta alla settimana. Ora, invece, abbiamo provveduto a tesserarlo. È un profilo molto importante per la nostra società, per le squadre che gli vengono affidate».