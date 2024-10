Baroni avverte “Servirà fare qualcosa di straordinario”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi vogliamo competere per tutti gli obiettivi; chiaro che contro il Twente non saranno sufficienti delle motivazioni ordinarie, servirà fare qualcosa di straordinario e mi aspetto questo da parte della squadra. Sono gare dove ci sono i presupposti più belli per voler fare bene”. Queste le parole dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Twente. “Affrontiamo una squadra giovane che gioca bene a calcio – prosegue il tecnico biancoceleste in conferenza stampa -. Nelle due partite di Coppa ha fatto molto bene, quindi per noi sarà un test difficile, specialmente nel loro stadio. Li abbiamo visti, sappiamo che ci sarà da fare una prestazione di altissimo livello dal punto di vista della corsa, del sacrificio, dell’intensità ma anche della qualità. Domani, nelle difficoltà, mi aspetto dalla squadra voglia e sostanza. Farò qualche cambio e Dele-Bashiru giocherà”, conclude Baroni. “La Lazio deve puntare su ogni titolo. Noi abbiamo la qualità e la personalità per vincere. Ci sono tante squadre anche in Europa League, non è facile vincere, ma è un’opportunità che abbiamo. Domani sarà un’altra partita molto difficile. Siamo qui per fare una bella prestazione, per continuare così – le parole dell’attaccante spagnolo Pedro – In questo momento mi trovo molto bene nella squadra. Il cambio di passo l’ha dato il mister e i giocatori giovani che sono arrivati. Non c’è tanto tempo, ma stiamo lavorando bene. La mentalità è cambiata, vediamo se abbiamo la giusta continuità per entrare in Europa e creare una squadra più forte. Penso che abbiamo comunque una bellissima squadra e vediamo dove arriveremo alla fine. C’è un livello molto alto in questa rosa, possiamo fare qualcosa di bello. Gli manca stare liberi e giocare sereni, poi ognuno di noi va in campo e aiuta la squadra, con la convinzione che possiamo vincere ogni partita”, termina l’ex romanista.

