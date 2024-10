Castelbelforte, consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli

CASTELBELFORTE – Consegnate le borse di studio agli studenti di Castelbelforte che lo scorso giugno hanno superato l’esame di terza media con il massimo dei voti, ovvero Antonio Erbi, Andrea Marchi, Beatrice Sgarbossa, Ariana Elena Cerbu e Mattia Meneghello. Presenti alla cerimonia, una rappresentanza del corpo docente, l’assessore alla Cultura Francesca Andreani e il vicesindaco Stefano Bauli, il quale ha dichiarato: «Anche quest’anno siamo al fianco degli studenti riconoscendo una borsa di studio di euro 150, ma soprattutto organizzando una cerimonia che mette al centro i ragazzi ai quali auguriamo un proseguo degli studi con successo ed una crescita culturale che poi li accompagni nella vita”. A conclusione della cerimonia, gli ex compagni di classe dei premiati, hanno organizzato a sorpresa un momento conviviale per festeggiare e ritrovarsi tutti assieme condividendo ricordi di un recente passato e le prime impressioni in riferimento alle scuole superiori scelte. (ma.vin)