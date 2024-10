Commessaggio, viale Marconi si rifà il look: avanti i lavori per 600mila euro

COMMESSAGGIO – Un cantiere in ambito comunale è sinonimo di dinamismo, qualcosa che si muove e che viene sistemato. In quest’ottica viale Marconi a Commessaggio, un’arteria che collega il centro cittadino alla Sabbionetana e che la costeggia parallelamente, è sottoposto a opera di restyling o più appropriatamente a rifacimento. «I giorni scorsi abbiamo fatto il punto con l’architetto Michele Rondelli, progettista del viale – spiega il sindaco Alessandro Sarasini – parte dei lavori è stata fatta: i cordoli di contenimento e i marciapiedi sono stati installati con autobloccanti in cemento grigio e con l’inserimento del geotessuto antiradice. Ora il cantiere è momentaneamente fermo, ma tornerà attivo con la ditta Carcone che ha a sua volta dato in subappalto alla ditta Zani di Marcaria le piantumazioni degli alberi, elementi – continua l’amministratore – che riconsegneranno al viale la sua identità. Sempre la ditta Carcone, ha inoltre il compito di sistemare i cordoli dell’incrocio che porta al plesso scolastico e a quello che interseca con via Padre Kolbe. Terminato questo step si procederà con la ditta Pavitek, sempre in subappalto, con la fresatura dell’intero viale e la riasfaltatura del manto stradale. Il progetto è stato finanziato con fondi Pnrr per 600mila euro». Predisposto anche un impianto di irrigazione definito “goccia a goccia”. «Stiamo aspettando Tea – conclude Sarasini – per l’irrigazione continua necessaria al mantenimento delle piante».