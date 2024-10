Strada Sacca, al via il cantiere di ampliamento a Breda Cisone

BREDA CISONE (Sabbioneta) – Prenderà il via in questi giorni il cantiere per l’allargamento della sede stradale di un tratto di via Sacca, nella frazione Breda Cisoni. «Al momento – spiega il sindaco Marco Pasquali – procederemo con l’allargamento stradale, sufficiente a consentire un agevole passaggio dei mezzi a doppio senso di circolazione, ma abbiamo previsto anche la possibilità, in futuro, di realizzare una pedonale ciclabile in affiancamento alla doppia curva, mediante il tombamento di un tratto di fossato». L’intervento è stato intrapreso dopo varie sollecitazioni che si protraggono ormai da una decina d’anni, fin dal precedente mandato di Aldo Vincenzi. Per ridurre la pericolosità del tratto che congiunge la ex statale 420 col centro del paese era stato posizionato un doppio guardrail, che aveva accentuato la strettoia della via, creando problemi quando si incrociano i veicoli che procedono in senso opposto.

In un primo tempo si era pensato di smontare almeno una delle protezioni per ricollocarla su un altro tratto di strada, ma non si erano mai trovati i fondi necessari. L’amministrazione Pasquali, fin dal precedente mandato, si era impegnata a risolvere la questione, inserendo il lavoro insieme alla sistemazione della zona antistante il cimitero della frazione, con un investimento complessivo di 80 mila euro, coperti con fondi di bilancio. Il cantiere su via Sacca dovrebbe protrarsi fino al 21 novembre, salvo gli imprevisti determinati dalle cattive condizioni meteo. Per tutto questo tempo, dalle 7 del mattino alle 18 del pomeriggio, sarà in vigore il divieto di transito sia veicolare che pedonale, dall’intersezione con la Provinciale 420 fino a via Garibaldi. Ad eseguire i lavori di allargamento della sede stradale sarà la ditta Stabili di Casalmaggiore. Per informazioni relative le modifiche alla viabilità ed eventuali deviazioni è possibile come sempre, contattare gli uffici comunali di Sabbioneta.