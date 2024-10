Calcio Prima Categoria – Villimpentese alla riscossa. Fagan: “Tre punti salutari”

VILLIMPENTA Sono tre punti preziosi per classifica e morale quelli conquistati dalla Villimpentese nella trasferta di Roncoferraro contro la Serenissima. Con questa vittoria, la squadra di Gerardo Ciccone ha riscattato la precedente sconfitta casalinga col Gonzaga e gettato le basi per un possibile ritorno alla forma migliore. Società, tecnico e atleti si augurano che il periodo negativo sia ormai alle spalle, ma la vera risposta arriverà domenica prossima, nel derby casalingo contro il Curtatone. Tornando al match di Roncoferraro, c’è stato un giallo nel finale quando l’arbitro ha ammonito Ferri. Sembrava il secondo cartellino assegnato al centrocampista gialloblù, che avrebbe dovuto quindi essere espulso, ma l’arbitro ha specificato che il primo era per Boukaroua, ex di turno puntualmente a segno (su rigore). «Meglio parlare della partita – dice il presidente Otello Fagan – la vittoria è meritata. Abbiamo giocato bene, il mister ha fatto le scelte giuste e la squadra ha mostrato una buona organizzazione. Eravamo tutti un po’ preoccupati per il periodo negativo, questi tre punti sono davvero salutari. Per la classifica e per il morale dei ragazzi. Ora potranno prepararsi al meglio per affrontare il Curtatone domenica prossima».

Il derby contro la Nac si prospetta combattuto e Ciccone potrebbe decidere di schierare dall’inizio due pedine fondamentali come Andreato e Ghezzi per aumentare la solidità e l’efficacia del gioco. L’attesa è alta e i tifosi sperano che la squadra continui su questa strada, mettendo sempre in campo la grinta e la determinazione viste a Roncoferraro.