Doppio concerto per Mantova Jazz

MANTOVA Dopo la grande inaugurazione del festival con il batterista Peter Erskine, MantovaJazz 2024 entra nel vivo con un doppio concerto “Made in Mantova”. Da alcuni anni, a fianco delle grandi proposte internazionali, il festival si propone di valorizzare i musicisti mantovani che legano l’uscita di un proprio lavoro a un momento significativo della propria evoluzione artistica. Questa edizione segnalerà in un doppio concerto di altissima qualità (sabato alle 21 sul palco dell’Auditorium Monteverdi) sia il nuovo disco dello storico Gramelot Ensemble di Simone Guiducci, una delle realtà più fresche ed originali del jazz italiano, arricchito dalla formidabile tromba di Ralph Alessi, sia la pregevolissima esperienza compositiva del batterista Federico Negri, che si esibirà alla testa del suo quartetto presentando il recente Cd “My Quiet Place”. I biglietti per gli spettacoli sono acquistabili in prevendita sul sito e nei punti vendita VivaTicket oppure il giorno stesso del concerto direttamente sul luogo dell’evento a partire dalle ore 19. Agevolazioni per gli/le studenti del Conservatorio di Mantova e delle scuole di musica Accademia delle Arti, Consonanze, Nuova Scuola di Musica e Sonum Music School. Gli studenti interessati possono contattare direttamente la scuola di musica di riferimento per avere maggiori informazioni.

Il Gramelot Ensemble, fondato e guidato dal chitarrista Simone Guiducci, è una delle formazioni più innovative e fresche del panorama jazz italiano. Caratterizzato da un sound distintivo, il gruppo combina elementi di jazz contemporaneo con influenze di musica folk e tradizionale, creando un linguaggio musicale unico. Questo ensemble ha pubblicato diversi album, tra cui “Chorale” e “Dancin Roots”, che esplorano una varietà di stili e composizioni originali, spesso arricchiti da collaborazioni con artisti di fama internazionale come il trombettista Ralph Alessi. La loro musica è nota per la sua capacità di evocare emozioni profonde e raccontare storie attraverso melodie intricate e ritmi coinvolgenti.

Il Federico Negri Quartet, guidato dal talentuoso batterista Federico Negri, si distingue per la sua proposta musicale sofisticata e innovativa. Negri, noto per la sua versatilità e creatività, ha recentemente pubblicato il CD “My Quiet Place”, un lavoro che riflette il suo approccio compositivo distintivo. Il quartetto si caratterizza per un mix di improvvisazione libera e strutture melodiche ben definite, offrendo un’esperienza sonora ricca e coinvolgente. I membri del quartetto collaborano sinergicamente per creare direzioni sonore intrise di lirismo ed intensità, rendendo ogni performance unica, nella tradizione del jazz più autentico. La batteria di Negri, costantemente in relazione con le suggestioni degli altri strumenti crea un dialogo musicale dinamico e sorprendente.

Maggiori informazioni sul sito mantovajazz.it, alla mail info@mantovajazz.it o al numero 348 0072215.