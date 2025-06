Basket Under 19 – Stings, il sogno continua. Ozzano sconfitto, è semifinale

Collegno Continua a sognare l’Under 19 degli Stings, che supera anche il primo ostacolo nelle finali nazionali di categoria, in corso a Collegno, e si guadagna il pass per le semifinali. I ragazzi di coach Pablo Romero battono con grande sofferenza il Centro Minibasket Ozzano 67-63 (20-19, 37-25, 47-48), al termine di una gara dai mille volti e ricca di emozioni. Il match si mette subito su binari favorevoli per i biancorossi, bravi a tenere testa agli avversari nella prima frazione e poi a scappare via nel secondo quarto, chiuso con un +12 (37-25) che sembrava indirizzare la contesa in modo decisivo. Ma la reazione di Ozzano non si fa attendere: nella terza frazione, complice un passaggio a vuoto degli Stings, i bolognesi rimontano fino a chiudere avanti di uno, grazie a due liberi capitalizzati nei secondi finali. Il punteggio resta in equilibrio fino agli ultimi minuti del match, con il pallone che scotta e le energie che iniziano a scarseggiare. Alla distanza, però, emerge il carattere dei mantovani, che con lucidità e determinazione riescono a rimettere la testa avanti e a conservare il vantaggio fino alla sirena. Determinanti le prestazioni offensive di Aguirrezabala (17 punti), Pettovello (16), Bortolotto (14) e Peralta (12), che tengono a galla la squadra nei momenti più delicati. Ma è tutta la squadra a meritare il plauso, come sottolinea il presidente Angelo Pinzi: «Che sofferenza, non solo per il caldo. Complimenti a questi ragazzi che hanno retto fino alla fine e battuto un grande avversario. Godiamoci questo successo, poi testa alla semifinale».

Gli Stings torneranno oggi sul parquet alle 18.30 per giocare la seconda semifinale contro la Libertas Cernusco, che ha sconfitto (75-66) i perugini del Val Di Ceppo. La prima semifinale (ore 16) vedrà invece di fronte Uappala Livorno e Reggio Basket 2000. Domani giornata conclusiva a partire dalle ore 16 con la sfida per il terzo posto e alle 18 la finalissima.