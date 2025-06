Agricoltura in sicurezza, i consigli di e-distribuzione

MANTOVA E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce le reti in media e bassa tensione, vuole condividere alcuni suggerimenti per le associazioni di categoria del mondo agricolo o privati che irrigano abitualmente campi o giardini. In particolare, l’Azienda vuole sensibilizzare sui rischi derivanti dalle attività di irrigazione realizzate in prossimità di reti aeree in tensione.

Infatti, l’utilizzo improprio di getti d’acqua per l’irrigazione di colture sta causando un crescente aumento delle interruzioni e disturbi (buchi di tensione) nell’erogazione dell’energia elettrica che hanno interessato negli ultimi giorni anche alcuni comuni del mantovano, con danneggiamenti all’infrastruttura elettrica e disservizi.

I getti in questione colpiscono e/o lambiscono gli impianti elettrici aerei causandone la scarica elettrica verso terra. Tale situazione è potenzialmente pericolosa per chiunque si trovasse in vicinanza della scarica elettrica e può provocare danni sia alle reti di distribuzione sia agli impianti delle utenze da esse alimentate. In alcuni casi l’oscillazione dei conduttori, indotta dai getti d’acqua ad alta pressione, può causare anche la rottura del conduttore stesso e la conseguente caduta al suolo.

E-Distribuzione ricorda che le linee elettriche sono da considerarsi permanentemente in tensione e che, secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, artt. 83 e 117), è vietata l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni. Maggior informazioni sul nostro sito e-distribuzione.it/Azienda/sostenibilita/rischio-elettrico/Agricoltura.html