Bocce – Alessi e Rea trionfano anche a Montata Carra

Montata Carra Alessi e Rea concedono il bis. Dopo il torneo di Gonzaga, i veronesi della Bocciofila Jolly si impongono anche nel Memorial Soci di Montata Carra. La prima svolta del torneo la si è vista, ai quarti, sul 10-8 per la coppia Mirandola-Selogna: la dea bendata è intervenuta a premiare una giocata da 4 punti di Daniele Alessi, che non si è voluto accontentare dei due punti a terra e boccia in mano per gli 11, ma ha rischiato un tiro a fondo campo e smezzando la proprio boccia, aiutato come detto da un pizzico di fortuna, ha messo a terra i 4 punti che gli hanno concesso di volare in semifinale. E anche qui il buon Daniele ci ha messo lo zampino perché sul 10 a 6 ha effettuato un altro tiro preciso a fondo campo e a bocce ferme si è ritrovato a terra i due punti che hanno permesso alla sua formazione di disputare la finale contro la coppia reggiana di categoria C composta da Massimiliano Berti e Lorenzo Forti della Sammartinese. Alessi e Rea si portano sul 6-0, poi 8-1 e 10-3, subiscono la rimonta fino all’11-8: a questo punto i reggiani con un tiro sul pallino mettono a terra tre punti a fondo campo ed è qui che per l’ennesima volta interviene la classe cristallina di Alessi che con estrema naturalezza va a togliere il punto e scrive la parola fine alla gara. Tanto pubblico presente fino a tarda ora, eccellente e consolidata l’organizzazione della Bocciofila Montata Carra.