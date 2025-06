Bocce – Grande successo per le Virgiliadi, Coppa Mantova all’ultimo atto

Mantova Lunedì sono partite, con la gara di bocce, le Virgiliadi, manifestazione sportiva di solidarietà sociale con ragazzi speciali, giunta alla 23esima edizione, e che fa da apripista per le altre discipline. Sono entrati in campo sulle corsie della Bocciofila Montata Carra oltre centoventi ragazzi. A loro un grande applauso e un ringraziamento speciale al Presidente Ezio Volpi e collaboratori per la disponibilità data per questa importante manifestazione da parte della presidente Monica Perugini, dal sindaco Elena Salvarani e dal delegato Ferruccio Zanini. Quest’ultimo, prima delle premiazioni, ha chiesto un minuto di silenzio per l’improvvisa scomparsa del Presidente Fabio Riccò.

Fabio Riccò

Dagli anni novanta al 2012, colonna portante delle bocce mantovane come Presidente del Comitato FIB Mantova. Abile atleta, fondatore della Bocciofila Rodigo, scomparso domenica scorsa. Alla moglie Marina, alle figlie Ylenia, Elisa e Silvia le più sentite condoglianze con un forte abbraccio di conforto a nome di tutte le società e bocciofili dal delegato Ferruccio Zanini e dalla Federazione Italiana Bocce.

Coppa Mantova

Sulle corsie di Pozzolo, contornate da un’accattivante cornice di pubblico, nel pomeriggio di sabato 7 si sono svolti gli incontri di semifinale della Coppa Mantova: Nuova Roverbellese, prima classificata del girone uno, contro P. F. Castellucchio seconda del girone due. Arci Gonzaghese, prima nel girone due, contro Montata Carra seconda nel girone uno. Nuova Roverbellese-P.F. Castellucchio 3-5 e Arci Gonzaghese-Montata Carra 7-1. Domani la finale per la conquista della Coppa Mantova: P.F. Castellucchio-Arci Gonzaghese. Per il bronzo: Nuova Roverbellese-Montata Carra. La competizione è stata diretta dal delegato Ferruccio Zanini.

Da fuori provincia

Luciano Mora, portacolori della Bocciofila Pegognaghese, si è piazzato terzo al Trofeo Pizzeria A Capo di Talamello (Rimini), organizzato dalla bocciofila Valmarecchia (Rn). Gara regionale, individuale, con la partecipazione di 103 atleti. A Luciano un applauso dai bocciofili mantovani.

Prossimi eventi

Proseguono sulle corsie della Bocciofila Voltese, nella splendida e rinnovata cornice del Parco Giardini di via Pasteur a Volta Mantovana, le partite di qualificazione della categoria B nel 10° Trofeo Santangiolina. La categoria C entrerà in campo per le partite di qualificazione da lunedì prossimo a venerdì 20, con finale sabato 21 separata al possibile.

Campionati Regionali

Sabato 21, sulle corsie di Brescia, si terranno i Campionati Regionali FIB Lombardia nelle specialità Individuale, Coppia, Terna Senior maschili. Femminili Individuale e Junior Under 12, 15 e 18 Individuale.