Canoa – Sara Vesentini in raduno a Roma per sostenere alcuni test in azzurro

Roma Da domenica prossima a martedì 1° luglio, a Castel Gandolfo, è in programma un raduno della Nazionale Under 23 di canoa velocità e canadese. Soltanto per test valutativi è stata chiamata anche la mantovana Sara Vesentini (in foto), atleta del KCS Kayak Cremona, reduce dall’ottima prova di selezione di domenica scorsa all’Idroscalo. Le altre convocate per il settore canoa velocità femminile sono: Giada Rossetti e Giulia Bentivoglio (Fiamme Azzurre), Giorgia Lacalamita (Gruppo Sportivo Marina Militare), Sophia Vianello (Kcs Cremona) e Alessandra Centrone (Circolo Canottieri Barion Sporting Bari).