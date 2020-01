Bocce – Molinari, Pedrazzani e Trentini sugli scudi

Mantova A completamento di tutti i campionati Seniores già svoltisi presso la bocciofila di Montata Carra il 22 dicembre sono scesi in campo gli under 12, 15 e 18. I titoli sono stati assegnati a Elia Molinari (U12) e Manuel Pedrazzani (U15) della Pegognaghese e a Manuel Trentini (U18) dell’A.r.c.i. Gonzaghese. Visto l’esiguo numero di partecipanti, più che una gara vera e propria si è trattato di un buon e proficuo allenamento, dopodiché il delegato mantovano ha assegnato i tre titoli ai tre più rappresentativi del nostro territorio. Agli occhi esperti degli istruttori non sono di certo scappati di vista i miglioramenti di Miriana e Lorenzo Pilo della Pegognaghese e un Davide Pellegri del Castellucchio in gran forma, sebbene questi nell’ultimo periodo stia facendo come sua prima attività agonistica il calcio. Hanno partecipato alla manifestazione l’U18 Manuel Trentini della Gonzaghese, gli U15 Manuel Pedrazzani e Lorenzo Pilo della Pegognaghese, Davide Pellegri del Castellucchio e gli U12 Elia Molinari e Miriana Molinari della Pegognaghese; i debuttanti Iris Accini, Gabriele Nasi, Chiara Rubin, Alberto e Alessandro Zambelli della Montata Carra. Un grazie particolare all’educatrice Morena Raimondi per l’aiuto prestato alla buona riuscita dell’evento.