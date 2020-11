Boxe – “Memorial Lasagna”, salta il match per il titolo superleggeri

MANTOVA Nonostante diversi cambiamenti e la difficile situazione sanitaria, si prosegue con l’organizzazione del sesto “Memorial Lasagna”, in programma venerdì dalle ore 20 alla palestra Boni. Mancano tre giorni e salta proprio uno dei due match con titoli italiani in palio. Non ci sarà la sfida valida per la cintura dei pesi superleggeri tra il campione in carica Arblin Kaba, del team Cavallari-Ventura, e l’ex campione Wbc Silver Andrea Scarpa. Il 33enne torinese si è ammalato e non potrà essere pronto per venerdì. Gli organizzatori hanno rimediato ingaggiando all’ultimo il 32enne tunisino-genovese Mohamed Khalladi, recentemente laureatosi campione IBF Intercontinental dei 63.5 kg. Naturalmente Kaba non metterà in palio il suo titolo e il match, che sarà solo un “International Contest”, avrà 10 riprese. Già a fine ottobre Scarpa aveva sostituito il primo sfidante, Luciano Randazzo, positivo al test Covid-19. Tanti ostacoli quindi per la “Mantova Boxing Night”, organizzata da Boxe Loreni, Boxe Mantova e Team Cavallari-Ventura, ma si va avanti. Nessun problema per il Campionato d’Italia dei pesi welter: il detentore, Giuseppe Tobia Loriga, sempre seguito dal procuratore mantovano Francesco Ventura, difenderà il primato contro il salernitano-berlinese Dario Socci. «La preparazione per il prossimo incontro valevole per la difesa del titolo italiano dei welter – ha scritto Loriga nei giorni scorsi su Facebook – che si terrà a Mantova il prossimo 13 novembre, passa anche dall’affetto delle persone che mi sono accanto nel quotidiano». Attivo sui social anche Kaba: «Let’s go!!! It’s fight week» il suo post. La manifestazione è a porte chiuse e dalle 22 vi sarà la diretta su Rai Sport. Ecco le altre sfide in cartellone e anche in questo caso vi sono novità rispetto all’ultimo programma: International Contest pesi super welter 6×3: Yassin Hermi (Firenze, anni 18) vs Luigi Mantegna (Ceccano, Fr, anni 44). Pesi medio massimi 6×3: Stiven Leonetti Dredhaj (Savigliano, Cn, anni 25) vs Leonardo Balli (Firenze, anni 23). Pesi gallo 6×3: Alessio Lorusso (Macherio, Mb, anni 24) vs Marko Petrovic (Serbia, anni 25). (cris)