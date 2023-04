Calcio 1a Categoria – Bellini sprona il Gonzaga: “La sconfitta col Curtatone va riscattata”

Gonzaga Con i suoi 37 punti, quando mancano quattro giornate al termine del campionato, il Gonzaga in classifica è esattamente a metà del guado. L’inopinata sconfitta casalinga incassata domenica scorsa dal Curtatone ne ha compromesso le speranze di andare ai play off (il quinto posto dista comunque solo 4 punti) e rimandato la matematica salvezza anticipata (la zona play out è a 5 punti). Dopo la sosta pasquale, la squadra guidata da mister Andrea Bellini sarà impegnata a Manerbio contro la Virtus. L’imperativo è evitare di compiere un altro passo falso. «Diciamo pure che contro il Curtatone ci abbiamo messo tanto del nostro – ricorda il tecnico degli Aquilotti – primo tempo da dimenticare, giocato sottotono, abbiamo aggiustato un po’ il tiro nella ripresa, ma alla fine l’hanno spuntata gli altri. Non siamo riusciti a concretizzare le occasioni e l’abbiamo pagata cara».

«Questa sconfitta – aggiunge mister Bellini – probabilmente ci estromette dalla lotta play off, anche se una piccola speranza c’è ancora. E rimanda il discorso salvezza alla prossima partita. Andremo dunque a Manerbio per riscattarci, fare risultato pieno e metterci definitivamente al sicuro».

Per la prossima sfida in terra bresciana, il Gonzaga dovrà fare a meno ancora dello squalificato Soumah (il ricorso presentato dalla società è stato respinto), di Laou, per il quale il campionato è finito anzitempo, e di Puro infortunato.