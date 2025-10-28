Calcio 1a Categoria – Guidi: “Il Porto ora si è sbloccato”

Porto Mantovano Il Porto è tornato alla vittoria e l’ha fatto in modo roboante, rifilando la bellezza di 7 gol alla malcapitata LPA. Mattatore di giornata è stato l’attaccante classe 1989 Marco Guidi, che ha messo a segno una tripletta. Descrive così il match: «A dispetto del risultato, la partita non è stata semplice ed è iniziata male per noi, visto che siamo andati in svantaggio. Il gol degli avversari ci ha svegliato e prima dell’intervallo siamo riusciti a ribaltarla. Quando nella ripresa abbiamo trovato il gol del 3-1, la gara si è messa in discesa e abbiamo dilagato, giocando come sappiamo e come purtroppo non abbiamo dimostrato nelle scorse partite. Ci godiamo questa vittoria larga, che serviva e ci dà fiducia». Non capita tutti i giorni di portarsi a casa il pallone della partita: «Penso sia la terza o la quarta tripletta in carriera – commenta il bomber –. Ovviamente fa molto piacere, si tratta di uno di quei momenti che un attaccante sogna sempre di vivere. Detto questo, sono ancora più contento perché ha aiutato la squadra. Più che al traguardo personale penso agli obiettivi del gruppo e come mettermi a disposizione per raggiungerli». Negli ultimi anni di attività, Marco vuole infatti guidare il Porto al successo: «A 36 anni voglio solo a fare gol senza pensare a quanti potrei arrivare. L’importante per me è tenere fisicamente e giocare il maggior numero di partite. Al momento mi sento bene e credo di potere dare ancora il mio contributo al gruppo. Prima di ritirarmi vorrei togliermi una soddisfazione come squadra piuttosto che come singolo». I biancazzurri non hanno iniziato la stagione al meglio ma sembrano in ripresa, come sottolinea anche la punta: «L’avvio di campionato è stato complicato. Abbiamo cambiato tanti giocatori in estate e sono arrivati giovani di belle speranze, per cui occorreva un po’ di tempo per trovare la coesione giusta e ingranare. Speriamo che la partita con la LPA sia il punto di partenza per lottare per la parte alta della classifica, come ci siamo promessi di fare – continua Marco –. Si sa che vincere aiuta a vincere, mi auguro che ora per noi si sia aperto un nuovo campionato». A testare il polso del Porto arriva domenica prossima il temibile Atletico Offlaga. L’attaccante mette tutti in guardia: «Con il Montirone sono stati dati come favoriti per il titolo. Come noi, tuttavia, non hanno rispettato i pronostici al momento. Per questo verranno a dare battaglia e sarà una sfida ostica, come spesso capita con le bresciane ma, a dire il vero, con ogni squadra nel girone. Il campionato è infatti abbastanza equilibrato. Da parte nostra – conclude – c’è la voglia di giocarcela. Abbiamo i mezzi per fare bene e la società non ci fa mancare nulla. Ora dobbiamo trovare continuità e costruire una mentalità vincente».