Calcio 1a Categoria – Mussetola: “Rapid Olimpia attenta, Remedello da non sottovalutare”

Gazoldo Riparte dal campo amico la corsa della RapidOlimpia nel girone G di Prima categoria lombarda. Domenica, contro il Remedello, prende il via il girone di ritorno con i mantovani che si presentano al giro di boa con 28 punti, a fronte dei 12 dei bresciani, terzultimi in classifica. All’andata finì 2-0 per la RapidOlimpia. «Siamo una neopromossa come il Remedello – sottolinea il tecnico Fabio Mussetola (foto) – ma il ritorno è il vero campionato. Da qui in avanti tutte le squadre scenderanno in campo per fare punti e centrare gli obiettivi fissati a inizio stagione». L’allenatore invita a non fidarsi della classifica: «Il Remedello va affrontato con grande attenzione. Chi scenderà in campo dovrà avere l’atteggiamento giusto. Un’altra vittoria ci avvicinerebbe alla salvezza, che resta il nostro obiettivo. Finora abbiamo lavorato senza pressioni, pensando solo a fare il nostro dovere. Dobbiamo proseguire su questa strada per arrivare al traguardo nel minor tempo possibile». Per la gara sarà assente Paroli.