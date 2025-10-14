Calcio 1a Categoria – Per il Porto un avvio sotto le attese. “Niente alibi, dobbiamo rialzarci”

Porto Non è stato un inizio di campionato esaltante per il Porto, che ha raccolto soltanto quattro punti nelle prime cinque gare. La squadra di mister Marco Fantini ha vinto soltanto la sfida con il fanalino Remedello, ma va ricordato che si è misurata, con Union Marmirolo, Rapid Olimpia, Suzzara e per finire la capolista Montirone domenica scorsa. Tutti team che stanno facendo piuttosto bene in campionato. Le prestazioni non sono mancate, specialmente con le zebre e con la stessa corazzata bresciana, tuttavia ci si sarebbe aspettato qualche risultato positivo anche nelle gare più difficili, visto che i biancazzurri sono tra le tante compagini accreditate per un posto ai play off.

«Non è un grande momento a livello di risultati – spiega il dg Diego Fusaro -, contro il Montirone siamo stati penalizzati dalle decisioni arbitrali e c’è tanta amarezza per questo. Il secondo gol del Montirone al 95’ è nato da una posizione di fuorigioco del calciatore che ha fatto l’assist, un minuto dopo ci è stato negato un rigore solare per un intervento scomposto del portiere su Mortara. L’arbitro ha fischiato asserendo che il recupero fosse finito. Ma gli errori del direttore di gara, che non fanno bene al movimento, non devono essere certo un alibi: se siamo a 4 punti in classifica la colpa è solo nostra. Per 90’ col Montirone abbiamo disputato una partita bellissima, corretta da ambo le parti e atleticamente da categorie superiori. Abbiamo fallito clamorose chance con Boukaroua e Alberini, che avrebbero potuto indirizzare la partita in modo ben differente. E poi abbiamo regalato un rigore in apertura ad una big come il Montirone. Questi errori li paghi. Ora mi aspetto una reazione dai ragazzi: domenica sfideremo nel derby mantovano il Gonzaga. Serviranno attenzione e voglia di vincere per tornare al successo».