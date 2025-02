Calcio 1a Categoria – Serenissima, Manini può sorridere: “A Calcinato grande prestazione. Ora ripetiamoci con la Voluntas”

Roncoferraro Il pareggio orgoglioso strappato domenica alla capolista Calcinato ha riportato quantomeno un po’ di entusiasmo in casa Serenissima, visto anche il periodo complicato. Mister Gianluca Manini non può che elogiare i suoi ragazzi per quanto prodotto domenica, su un campo difficilissimo: «La squadra ha fatto una partita di livello nonostante le molte assenze. Fare due gol, fuori casa, ad una corazzata come il Calcinato non è cosa da poco. Siamo stati bravi a contenerli e a creare tante occasioni. Bisogna lodare la prestazione che, va detto, era arrivata anche nella sconfitta contro il Sirmione. Purtroppo – continua l’allenatore – è un momento in cui prendiamo gol alla minima distrazione». La Serenissima ha raccolto infatti solo tre punti nel girone di ritorno e la vittoria manca da inizio dicembre. Troppo poco per una rosa costruita con ben altri obiettivi. Manini non cerca scuse: «La sfortuna è l’ultimo dei nostri problemi. Abbiamo fatto un percorso costellato da parecchi errori individuali e di squadra. Tante cose non sono girate bene, ma la responsabilità è solo nostra. Dobbiamo sicuramente fare meglio, tirando fuori prestazioni come quella di domenica. Solo così possiamo far girare il vento a nostro favore. Sono convinto, però, che siamo sulla buona strada».

Con 20 punti all’attivo in classifica, la truppa di Manini è infatti a rischio playout e ha bisogno di rialzare la testa: «Il nostro obiettivo deve essere la salvezza. Anche se abbiamo buone individualità, molto spesso non abbiamo giocato da squadra. È mancata la compattezza che ora è necessaria per risalire la china. Oltre a questo, l’unica medicina è il lavoro», spiega l’allenatore. Domenica prossima arriva la Voluntas Montichiari per un test decisivo, in cui la Serenissima è infatti chiamata a ripetersi: «Affrontiamo calciatori forti, che conosco bene. Non dobbiamo spaventarci, ma pensare a trovare continuità nel gioco e nei risultati. L’augurio – conclude Manini – è che i ragazzi diano anima, gambe e corpo. Solo così potremo riscattarci e toglierci grandi soddisfazioni».