Podismo – Sport, aggregazione, solidarietà e ambiente: il 14 aprile a Roncoferraro torna “Ris8run”

RONCOFERRARO Il 14 aprile ritorna l’ottava edizione della “Ris8run”, la manifestazione sportiva solidale, connubio tra promozione dello sport, aggregazione sociale, solidarietà e sensibilità green. L’occasione è promossa da ASD Circolo Serenissima APS di Roncoferraro, Pro Loco P. Fornara di Roncoferraro, Gruppo podistico San Pio X, con il patrocinio del Comune di Roncoferraro e il supporto di oltre trenta sponsor, tra cui MyNet, main sponsor della manifestazione. Un mix di successo, tra sport, cultura e sociale – parole di Alessandro Malavasi, del comitato organizzatore – con tanti eventi correlati: la corsa competitiva di 8 chilometri, aperta a tutti i tesserati Fidal e valida per il Criterium Sportime BIGBANG (con partenza alle ore 8.30 dal campo sportivo), una marcia ludico motoria a passo libero di 5 chilometri, aperta a tutti, che partirà alle 9.15, alla quale sarà associato il momento “plogging”, la pratica di origine svedese che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada». «La novità di questa edizione – continua – sarà la presenza di tre punti lettura e la BiblioBike, una biblioteca ‘a pedali’ che porta la lettura ovunque». Impegno civico ma non solo: «Alla fine della manifestazione – conclude – premiazione e risottata per tutti i partecipanti». «La Ris8Run accomuna sport, cultura e tradizione del nostro territorio – spiega Massimo Guarnieri, presidente del Circolo Serenissima – . A ciascun partecipante sarà consegnato un ricco pacco gara con prodotti offerti dai numerosi sponsor, e ai primi 500 iscritti una t-shirt tecnica di colore fucsia a simboleggiare la lotta contro la violenza sulle donne». «Lo sport è salute e rispetto delle regole – sottolinea Sergio Rossi, sindaco di Roncoferraro – sin dalla prima edizione il Comune sostiene l’evento attraverso il patrocinio della manifestazione, che dà lustro al nostro territorio».

Il ricavato sosterrà interventi di promozione dello sport nelle scuole di Roncoferraro, Castel d’Ario, Villimpenta che fanno capo all’Istituto comprensivo di Roncoferraro, attraverso la fornitura di materiale sportivo e per l’attività didattica. Per info e iscrizioni (5 euro con pacco gara e ristoro; 8 euro con pacco gara, ristoro e t-shirt per i primi 500 iscritti) tel. 377 1390380 oppure ris8run@gmail.com. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara presso il campo sportivo di via Costa, 4. Premio extra per i gruppi di almeno 8 partecipanti.