Auto – Tamburini, esordio vincente a Le Castellet

Le Castellet (Fra) Miglior debutto non ci potere essere per Carlo Tamburini. Il 19enne mantovano, in coppia con lo svizzero Leonardo Gorini, ha vinto sul circuito del Paul Ricard, in Francia, con la Maserati GT2 numero 1 del team LP Racing, gara-1 della prima prova del campionato Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli. In gara-2 hanno chiuso al 13esimo posto, a causa di un contatto avvenuto mentre lottavano per la vittoria finale. In gara-1 Tamburini e Gorini, partiti dalla pole a seguito delle qualifiche, hanno preso il comando dopo pochi giri, mantenendolo fino al traguardo e resistendo agli attacchi degli avversari. In gara-2 sono partiti ancora dalla pole, ma hanno perso il primo posto dopo pochi giri. L’auto numero 1 della Casa del Tridente è scivolata di qualche posizione dopo il pit stop obbligatorio, ma allo stesso tempo è riuscita a rifarsi sotto con una gran rimonta. Arrivata a lottare per la vittoria, dopo un contatto al termine del penultimo giro, ha perso nuovamente terreno, chiudendo la prova al tredicesimo posto. Il prossimo appuntamento per la Fanatec GT2 European Series è in programma a Misano, dal 17 al 19 maggio. (sem)