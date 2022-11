Pallavolo serie A1 f – Frantti: “Brava Vbc, grande gara con Perugia”

Casalmaggiore Arriva con Perugia la seconda vittoria in campionato della Vbc Trasporti Pesanti. Ancora un successo da tre punti dopo quello di Cuneo. Più facile del previsto, in tre set, ma frutto di una prestazione di una squadra in grande crescita, dopo i problemi di inizio campionato. Mvp del match Ali Frantti (in foto), autentica trascinatrice delle rosa con 20 punti. «Sono felice per quello che abbiamo fatto in campo – commenta il martello americano – Lavoriamo tanto in palestra sul servizio e sulla correlazione muro-difesa. Abbiamo ripetuto la buona gara di Firenze, ma con Perugia dobbiamo dare grande merito al lavoro di squadra che ha funzionato alla grande». Sulla stessa lunghezza d’onda la compagna di reparto Rebecca Piva, entrata in campo nel terzo set. «Stiamo lavorando davvero tanto. La vittoria con Perugia ha dimostrato che stiamo migliorando partita dopo partita. Con qualche difficoltà all’inizio per ingranare ma abbiamo vinto in tre set e meglio di così non poteva andare. Ci siamo lasciati alle spalle la negatività di inizio campionato e cerchiamo di fare quello step in più partita dopo partita. Domenica ci aspetta la trasferta con Conegliano e la affronteremo come le altre sfide. Proveremo, pur sapendo che non sarà facile, a giocarcela facendo il meglio possibile».

Sergio Martini