Calcio 2a Categoria – Medolese ai nastri di partenza. Scutari: “Per noi questo è l’anno zero”

Medole La Medolese, affidata quest’anno a mister Marco Dalzini (nella foto), archiviata la delusione per la retrocessione in Seconda Categoria, riparte con rinnovato entusiasmo in vista della nuova stagione. Lo scorso 18 luglio, davanti a tifosi e dirigenti, si è svolta la presentazione ufficiale della squadra, occasione per mostrare volti nuovi e rinnovate ambizioni. Oggi inizia la preparazione: al mattino la consegna del materiale tecnico, poi alle 10 l’ex allenatore dello Juniors Cerlongo dirigerà la prima seduta sul campo. «Per noi questo rappresenta a tutti gli effetti l’anno zero – sottolinea il presidente Massimiliano Scutari -: l’organico è stato rinnovato per il 90% e abbiamo gettato le basi per un progetto tutto nuovo. Ritengo che la rosa sia competitiva, ma preferisco non fare proclami: sarà il campo a stabilire se abbiamo lavorato bene o se ci sarà ancora da migliorare».

La rosa – Portieri: Zampolli Stefano, Tanfoglio Simone, Vallenari Matteo, Ballarini Alessandro. Difensori: Marcheselli Gabriele, Bruno Diego, Mule Davide, Mutti Federico, Bettinazzi Francesco, Gandellini Marco, Starneri Matteo, Ferri Andrea, Bertasi Alessandro, Bogarelli Matteo. Centrocampisti: Villani Matteo, Sangiorgio Matteo, Borghetto Alessandro, Keita Aliou, Pansera Domenico.

Attaccanti: Regattieri Mattia, Cerutti Riccardo, Baroni Maikol, Scarcelli Marco, Monselice Samuel, Faid Mohamed Amin. Staff tecnico: allenatore Dalzini Marco, vice Greco Gianmarco, preparatori portieri Motti Nicolas e Cusano Pietro.