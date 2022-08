Calcio 2ª Categoria – Medolese in palla contro la baby Castellana. Bonesi: “Buon provino per i nostri giovani”

Medole Buone indicazioni per mister Patrick Manzini dall’amichevole che la sua Medolese ha disputato contro la Juniores Regionale della Castellana, gara che si è conclusa sul risultato di 3-3. Sabato i viola sosterranno un altro test contro il Roè Volciano a Polpenazze. «Il mister ha dato spazio soprattutto ai giovani per vederli in azione e valutarli – spiega il presidente Bonesi – era la prima uscita e tutto sommato è andata bene. Manzini ha passione ed entusiasmo, ci piace affidarci ai giovani. Nella scorsa stagione, con Tenedini in panchina, nonostante mille traversie abbiamo fatto bene e raggiunto la finale play off persa con la Voltesi, vera sorpresa del torneo. Partiamo per questa nuova avventura senza fare proclami, sarà il campo, come semrpe, ad emettere i suoi verdetti. Non vedo l’Union Team di turno che possa ammazzare il campionato, mi aspetto un torneo molto equilibrato».