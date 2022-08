Malore fatale mentre fa jogging: muore imprenditore 49enne di Viadana

VIADANA Un giovane padre di famiglia è stato stroncato da un malore improvviso a Viadana. Paolo Poletti, 49 anni, lascia la moglie Francesca e i figli Alessandro (di 14 anni) e Caterina (5 anni); oltre alla madre Teresa e la sorella Paola. Domenica 21 agosto, dopo aver passato alcuni momenti in allegria con gli amici e vicini di casa a bordo della piscina condominiale del complesso di palazzine sito in via M.L. King, intorno alle ore 19 si è recato a svolgere la sua solita attività sportiva: corsa e camminata. Non vedendolo rientrare, intorno alle ore 21, la moglie ha allertato le autorità e gli amici che immediatamente si sono messi alla ricerca di Paolo. Le forze dell’ordine lo hanno ritrovato in zona golenale, nei pressi della pista di motocross (località conosciuta come “Maifinita”), privo di vita. Un malore lo ha colpito durante l’attività fisica rendendo inutili i soccorsi. Paolo era titolare di una ditta attiva nel settore informatico (Niscent Srl) ed era donatore “Avis”. Poletti era molto conosciuto e stimato, sia come persona che come professionista, dalla comunità viadanese. Il rito funebre sarà celebrato domani alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Martino, dove la salma giungerà dall’ospedale “Oglio-Po” alle 9.