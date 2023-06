Calcio 2ª Categoria – Poggese-Città di Opera è uno spareggio. Negrini: “Pensiamo a divertirci”

Poggio Rusco E’ uno spareggio a tutti gli effetti. Poggese-Città di Opera, in programma domani (ore 16), vale la promozione certa in Prima. Si parte alla pari visto che entrambe hanno battuto 1-0 il Dubino e sono arrivate seconde nel rispettivo girone. In caso di pareggio sarà la Coppa Disciplina a decidere. «Quello che abbiamo fatto finora è qualcosa di straordinario – ricorda mister Emanuele Negrini – siamo in una condizione fisica buona e lo abbiamo dimostrato in trasferta a Sondrio. Ho quasi tutti i giocatori disponibili, tranne Paldetti e Zanasi, quindi potremo affrontare il match nel migliore dei modi». «La stagione è stata sorprendente e stupenda – prosegue il mister – non era nelle nostre previsioni questo traguardo, è stato un crescendo di soddisfazioni. Meglio di così non si poteva fare. Dal punto di vista personale, questa esperienza mi ha aiutato a migliorare me stesso e i ragazzi. Ho “sfruttato” il fatto di avere una squadra giovane perché, sì, è vero che abbiamo perso alcune partite per mancanza d’esperienza, ma mi ha anche permesso di plasmare il gioco grazie alla dedizione dei ragazzi. Sono molto felice perché c’è grande intesa tra me e la squadra. Speriamo di continuare così e di far divertire il pubblico». L’allenatore ha poi concluso parlando di futuro. «Per me Poggio è una famiglia e sono contentissimo di essere qui. Gli obiettivi sono chiari: se dovessimo rimanere in Seconda, allora punteremo a vincere il campionato; mentre se saremo in Prima, allora lotteremo per salvarci».