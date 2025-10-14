Calcio 2a Categoria – San Lazzaro unica mantovana ancora a zero. “Contro il Boca inizia il nostro torneo”

Mantova È un avvio in salita quello del San Lazzaro, unica formazione mantovana del panorama dilettantistico ancora a zero punti dopo cinque giornate. Domenica, al Migliaretto, è arrivata la quinta sconfitta consecutiva: un 3-0 per mano del Moglia guidato dall’ex Alessandro Mutti. Un risultato che, secondo l’allenatore Luca Parascandolo, non rispecchia però quanto visto in campo. «Per noi ora inizia il vero campionato – spiega il tecnico –. Abbiamo perso cinque partite, ma nessuno ci ha mai messo davvero sotto. L’impegno dei ragazzi non è stato premiato, ma la squadra ha sempre lottato».Il San Lazzaro ha infatti affrontato in apertura di torneo alcune delle compagini più attrezzate del girone, e ora il calendario offre sfide più alla portata. Domenica prossima i biancazzurri saranno ospiti del Boca Juniors di Vertuani, che in classifica ha solo un punto in più. «Sarà una partita importante – prosegue Parascandolo –. Dobbiamo evitare ingenuità, soprattutto sui cross: la palla va spazzata via senza esitazioni. Col Moglia abbiamo tenuto per settantacinque minuti, poi gli episodi ci hanno condannato oltre i nostri demeriti». Il tecnico, attualmente squalificato, tornerà in panchina a bordocampo soltanto a inizio novembre.