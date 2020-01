Calcio 2ª Categoria – Zanardi avverte l’Union Team. “Con la Poggese sarà battaglia”

San Giorgio Il cammino in campionato dell’Union Team riparte domani da Poggio Rusco, teatro della sfida della prima giornata di ritorno. All’andata, come si ricorderà, i ragazzi di Gianfranco Zanardi si erano imposti con un secco 4-1. Le due squadre sono appaiate in classifica con 12 punti ed entrambe hanno chiuso il 2019 con una vittoria esterna: l’Union è passata 5-2 al Migliaretto sul S.Egidio S.Pio X, cui ha fatto perdere il primato, la Poggese ha battuto 1-0 la Futura.

«Affrontiamo questa sfida con lo spirito battagliero – afferma Zanardi – siamo rimameggiati, ma dobbiamo fare risultato. Siamo nel ritorno, non si possono fare calcoli, bisogna fare punti perchè altrimenti è difficile recuperare. All’andata abbiamo vinto 4-1, ricordo però che la Poggese si è battuta bene: è una squadra giovane, ce la metterà tutta per vincere e staccarci in classifica». L’Union Team dovrà fare a meno di Boschini, Carobbio e Pietro Gazzola, in dubbio Giavara.