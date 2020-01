Ladro alla Camera di Commercio arrestato dalla Polizia

MANTOVA Nella nottata appena trascorsa, alla Sala Operativa della Questura giungeva l’allarme di una intrusione indebita all’interno dello stabile della Camera di Commercio di Corso Vittorio Emanuele, a Mantova. La Centrale Operativa, quindi, allertava immediatamente le Volanti, facendole intervenire tempestivamente sul luogo segnalato; qui, effettivamente, notavano l’avvenuta intrusione da parte di ignoti negli uffici della Camera di Commercio: i vetri del portoncino d’ingresso, infatti, risultavano essere stati infranti con alcuni sassi.

Mentre i primi agenti intervenuti effettuavano il sopralluogo all’interno dello stabile, ove venivano immediatamente rilevati tutti i segni di un furto appena effettuato – e, cioè, cassetti delle scrivanie spalancati, rovistati e danneggiati – un’altra pattuglia della Volante, ispezionando l’esterno dell’edificio, individuava un giovane che stava uscendo furtivamente da una finestra del palazzo della Camera di Commercio.

L’individuo veniva immediatamente bloccato, perquisito e accompagnato in Questura per effettuare degli accertamenti più approfonditi. L’uomo veniva, pertanto, sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e, tramite la consultazione delle impronte digitali della Banca Dati del Ministero dell’Interno, veniva identificato per S.D., cittadino georgiano di 37 anni, in Italia senza fissa dimora, con a suo carico un curriculum criminale di rilevante spessore: in particolare, tra i reati a lui contestati nel recente passato, figurano furti aggravati, rapine improprie e ingresso illegale nel nostro Paese.

Alla luce di quanto accaduto S.D. veniva arrestato dagli agenti della Volante per il reato di tentato furto aggravato, in attesa del giudizio per direttissima da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Mantova sta ora attentamente vagliando la sua posizione sul Territorio Nazionale al fine di procedere, quanto prima, nei suoi confronti, alla espulsione ed al suo conseguente rimpatrio nel Paese di provenienza.