Calcio 3a Categoria – Anticipo di lusso: Solferino-Buscoldo vale il primo posto

Mantova Anticipo di lusso stasera (ore 20.45) in Terza: si affrontano il Solferino e il Buscoldo: in palio la vetta. I neroverdi sono primi a +2 proprio sui collinari, che per la prima giocheranno sul proprio campo. Il Solferino arriva dal successo 3-2 a Pegognaga, mentre il Buscoldo nell’ultimo turno ha travolto 5-1 la Sustinentese davanti al proprio pubblico. «Finalmente possiamo tornare a giocare in casa – commenta Morandini –. Ospitiamo la capolista, squadra di grande valore. Vogliamo fare una bella partita e onorare al meglio questo debutto a Solferino». Il vicepresidente del Buscoldo, Ivan Darra, replica: «Affrontiamo una compagine costruita per stare ai vertici, consapevoli della loro forza ma anche del nostro potenziale».

Coppa: Casalromano in casa

Ufficializzati i sorteggi di Coppa: in Terza, per i Sedicesimi in gara unica (in campo il 19 novembre), il Casalromano sfiderà in casa il Pozzolengo.