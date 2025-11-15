Calcio 3a Categoria – Correggioli sfida il Pomponesco nell’anticipo della 10ª giornata (14.30)

Mantova Correggioli e Pomponesco aprono la decima giornata di campionato nel girone virgiliano di Terza Categoria con l’anticipo in programma questo pomeriggio alle ore 14.30. Il Correggioli arriva dal buon pareggio esterno per 0-0 contro l’Ostiglia, risultato che ha dato fiducia al gruppo di Cesare Bruschi, deciso a dare continuità: «Obiettivo della gara odierna è dare seguito alla prestazione nel derby e muovere ancora la classifica. Se da un lato abbiamo il peggior attacco del girone, dall’altro va ricordato che abbiamo la terza miglior difesa: significa che qualcosa di buono lo stiamo facendo». Sul fronte opposto, il Pomponesco vuole rialzarsi dopo tre sconfitte consecutive che dal primo posto l’hanno fatto precipitare al quarto. Il presidente Gianfranco Bellini guarda comunque ai segnali incoraggianti: «Siamo reduci da tre ko, ma contro La Cantera ho visto miglioramenti. Dobbiamo ritrovare il cammino positivo di inizio stagione: abbiamo segnato sedici reti e incassate quindici. Non perdere questa partita ci permetterebbe di muovere la classifica e dare fiducia agli atleti». Capitolo mercato in casa rivierasca: da dicembre sarà a disposizione Pramori, ex Rapid Viadana, mentre Iemmi ha fatto ritorno al Luzzara.