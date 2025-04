Calcio 3a categoria – La Robur di Araldi invitata alla festa: “Il Moglia merita la promozione, ma noi non faremo regali”

Marmirolo La Robur si gode il secondo posto nel girone mantovano di Terza Categoria, ma il tecnico Virginio Araldi mantiene un profilo basso in vista delle ultime due giornate di campionato. La squadra è attualmente a sei punti dalla capolista Moglia, che guida il girone con autorità e si prepara al match-point promozione proprio domenica prossima nello scontro diretto. «Il Moglia merita di andare in Seconda – afferma senza giri di parole Araldi – ha fatto una stagione solida e costante. Noi andremo lì per giocarcela con lo spirito giusto, senza fare calcoli. Vogliamo affrontarli a viso aperto e dire la nostra fino in fondo». La sfida in programma domenica rappresenta l’ultima vera occasione per la Robur di riaprire i giochi in vetta, anche se il tecnico resta realista: «Non mi faccio illusioni: anche se dovessimo ottenere un successo, non penso che il Moglia perderà punti all’ultima giornata con il Pegognaga».

Per la Robur l’attenzione è rivolta anche all’impegno conclusivo contro La Cantera, che potrebbe risultare decisivo per confermare la seconda piazza in classifica e garantirsi una posizione privilegiata nella griglia dei play off. «Arrivare secondi è fondamentale – aggiunge Araldi – ci permetterebbe di affrontare la post-season con un certo vantaggio, sia dal punto di vista psicologico che tecnico. Il nostro gruppo ha lavorato con grande serietà per tutta la stagione, e ora vogliamo raccogliere i frutti». Infine, non manca un elogio particolare per uno dei veterani della rosa, che continua a fare la differenza. «Un plauso speciale va a Zaccarini: nonostante l’età, non ha perso il vizio del gol. È un giocatore che vive per il campo, si arrabbia ogni volta che lo sostituisco perché vorrebbe giocare tutti i minuti. Ma in attacco ho anche altre valide alternative, e questo mi permette di gestire le forze al meglio».