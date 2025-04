Calcio 2a categoria – La Rapid United ha cambiato marcia nel girone di ritorno. Galafassi: “Adesso viene il bello”

Rivarolo Mantovano In casa Rapid United cresce l’attesa per la sfida casalinga di domenica contro il Castelverde, seconda forza del girone H. Un appuntamento cruciale per la formazione guidata da mister Galafassi, che punta a conquistare l’accesso ai play off. A due giornate dalla fine, i punti pesano come macigni, e la sfida contro i cremonesi potrebbe rivelarsi decisiva per il destino stagionale dei blues. Ma anche per La Piccola Atene, perchè se batte il Ciria e la Rapid non perde col Castelverde, potrebbe addirittura festeggiare con anticipo la promozione in Prima Categoria. Uno scenario che aumenta ulteriormente l’intensità e l’importanza della gara di Rivarolo. «Siamo reduci da una bella vittoria esterna contro il Castello Ostiano – sottolinea il tecnico Galafassi -. Il risultato finale di 5-0 potrebbe far pensare a una gara semplice, ma in realtà la squadra cremonese, che si sta giocando la salvezza, ha lottato con determinazione. Noi siamo stati bravi a restare concentrati e a concretizzare le occasioni create. Vincere era fondamentale e lo abbiamo fatto». Ora, però, l’attenzione è tutta rivolta al doppio impegno contro Castelverde e Martelli, due sfide che diranno molto sulle ambizioni della Rapid United. «Abbiamo due partite difficilissime davanti a noi – prosegue Galafassi -. Il Castelverde è una squadra forte, compatta, e non ha ancora rinunciato alla speranza di acciuffare La Piccola Atene. Verrà qui per vincere e tenere viva la corsa al primo posto. Sta a noi impedirglielo. Dobbiamo affrontare queste sfide con determinazione, facendo il possibile per continuare a muovere la nostra classifica». La Rapid United, che nel ritorno ha tenuto un ruolino di marcia da prima della classe, è chiamata a dare tutto per centrare l’obiettivo minimo stagionale: un posto nei play off.