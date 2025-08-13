Calcio 3a Categoria – Negrini: “Il mio Ostiglia parte per vincere”

Ostiglia A dieci anni dall’ultima esperienza in Terza Categoria, mister Emanuele Negrini è pronto a guidare l’Ostiglia in una nuova avventura. «Dopo la salvezza conquistata con il Boca Juniors nei play out contro il Buscoldo – spiega – mi rimetto in sella con entusiasmo. Qui a Ostiglia c’è voglia di fare bene: devo conoscere i giocatori e impostare il lavoro». La squadra affronterà sia la Coppa Mantova (martedì 26 subito derby con il Sustinente) che la Coppa Lombardia, potendo contare sulla formazione Juniores come serbatoio per la prima squadra. «Cercheremo in casa ragazzi utili al gruppo – aggiunge il mister – e faremo il possibile per vincere. Non so se ci riusciremo, ma è fondamentale avere mentalità vincente e affrontare ogni gara con determinazione».