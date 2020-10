Calcio 3ª Categoria – Troppi gol subiti, il Soave corre ai ripari: preso Matkovic

SOAVE Un rinforzo di qualità per la difesa del Soave, che ha preso Alen Matkovic, giocatore di categoria superiore come dimostra il suo curriculum (arriva dal Marmirolo, ha giocato anche a Governolo e Castel d’Ario). Con questo innesto, la società granata ha cercato di porre rimedio al problema dei tanti gol subiti, che non hanno comunque impedito alla squadra di vincere le prime due partite (4-3 al Casaloldo e 4-2 alla Don Bosco). Nel prossimo turno, il Soave se la vedrà col Segnate. «Siamo partiti con l’obiettivo di vincere il girone e andare in Seconda – afferma il presidente Giuseppe Pradella – dopo parecchi tentativi, abbiamo concrete possibilità di riuscirci in questa stagione. Con l’innesto di Matkovic andiamo a puntellare il reparto difensivo che nelle prime due partite ha palesato delle lacune, mentre l’attacco ha già messo a segno otto reti. Siamo però in apprensione per Azzali, che stava andando bene e si è infortunato domenica dopo pochi minuti: spero proprio che l’infortunio non sia grave».