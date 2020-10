Investe un ciclista a Montanara e poi fugge: caccia al pirata

MONTANARA – Erano circa le 16.20 quando sulla Sp 420, nella frazione do Montanara, un ciclista veniva investito da un’auto. Vettura che subito dopo fuggiva senza sincerarsi delle condizioni dell’uomo: ora l’autista è ricercato dalla polizia locale.

La dinamica è ora al vaglio degli agenti della polizia locale di Curtatone che sta vagliando le registrazioni delle telecamere di sicurezza per risalire all’auto e, quindi, all’identità dell’autista. Conducente che dovrà rispondere, tra le altre cose, di omissione di soccorso: la vettura, infatti, dopo aver investito il ciclista si sarebbe dileguata facendo perdere le stracce.

A rimanere ferito un 50enne curtatonese che si trovava in sella alla sua bici nei pressi del rondò di Curtatone, nelle vicinanze della farmacia (pare che l’auto provenisse da Montanara). Proprio lì l’uomo sarebbe stato investito, finendo in parte sotto la vettura.

Un incidente che purtroppo non avrebbe avuto testimoni. Utili in questo senso saranno, dunque le telecamere di sicurezza ora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto.

Il 50enne è stato portato in codice giallo all’ospedale Carlo Poma: per lui un trauma cranico. Sul posto anche l’automedica.