Calcio a 5 – Mantova e Union Team insieme per formare i talenti virgiliani. “Sinergia che guarda al futuro”

Mantova E’ nata la Mantova Futsal and Soccer Accademy: ieri in Comune a Mantova la presentazione del progetto che vede coinvolte le realtà del Mantova Calcio a 5, che milita nel campionato di A2 del futsal italiano e la Union Team, società importante a livello giovanile, che con la sua prima squadra militerà il prossimo anno in Seconda Categoria. Il progetto è rivolto principalmente ai giovani, per le categorie che vanno dall’attività di base fino all’under 19. I ragazzi potranno essere tesserati sia per il Mantova Calcio a 5 che per l’Union Team. Questa sinergia consentirà ai giovani di sviluppare una buona tecnica di base per le due discipline che vengono praticate su campi di dimensioni differenti, ma che hanno la stessa finalità: fare gol con i piedi. E durante il percorso saranno guidati nella scelta tra le due discipline. «E’ senza dubbio un nuovo modo di fare calcio – ha commentato il direttore generale del Saviatesta Cristiano Rondelli – che si allinea ai canoni futuri del calcio italiano. La Uefa e Fifa propongono di creare una sinergia stretta tra Calcio a 5 e Calcio a 11. Eccoci qui, noi ci siamo. Un progetto importante per la crescita dei giovani». «La sinergia sarà totale – ha detto il presidente dell’Union Team Lino De Pace -. Crediamo molto in questo progetto e vogliamo anche raccogliere dei frutti. Ci sarà da lavorare molto, ma insieme possiamo raggiungere dei buoni obiettivi». Dalla prima settimana di agosto saranno fornite le modalità d’iscrizione.