Calcio a 5 – Saviatesta e Tea, binomio vincente. Ghizzi: “Realtà importante a livello sportivo e sociale”

Mantova Lunedì mattina, presso la sede di Tea Spa in via Taliercio a Mantova, si è tenuta la presentazione delle maglie ufficiali del Saviatesta Mantova per la stagione 2024/2025 e all’annuncio della rinnovata partnership con Tea Energia. Per Tea erano presenti il Presidente Massimiliano Ghizzi, la responsabile delle relazioni esterne Luana Grazioli e il responsabile marketing di Tea Energia, Elio Martinelli. A rappresentare la società biancorossa, invece, la Presidente Jessica Purgato, il direttore generale Cristiano Rondelli e il consigliere Andrea Sepede, insieme a una delegazione di atleti della prima squadra, composta da Wilde, Misael, Allegrini e Romano.

Durante l’incontro, il direttore generale del Saviatesta Mantova, Cristiano Rondelli, ha sottolineato l’importanza del legame con il gruppo Tea, che da anni sostiene attivamente il club. Rondelli ha evidenziato come il supporto della società sia fondamentale per la crescita e lo sviluppo del calcio a 5 sul territorio, coinvolgendo sempre più giovani in questo sport.

Il Presidente di Tea, Massimiliano Ghizzi, ha espresso il suo orgoglio per la duratura collaborazione con una società sportiva profondamente radicata nella comunità locale, sottolineando il valore sociale che questa partnership porta al territorio, specialmente per i tanti ragazzi e le loro famiglie. Al termine della presentazione, il Saviatesta Mantova ha omaggiato il Presidente Ghizzi con una maglia personalizzata, suggellando così il legame tra le due realtà in vista della nuova stagione sportiva, che vede il Saviatesta tra le pretendenti più accreditate al ritorno in massima serie.