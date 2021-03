Calcio a 5 – Saviatesta travolto a Eboli: è fuori dalla Coppa Italia

Eboli Di male in peggio. Dopo quattro sconfitte consecutive in campionato, arriva anche la quinta, nettissima, in Coppa Italia sul campo della Feldi Eboli, e il Saviatesta è fuori dalla Final Eight. L’ennesimo cambio in panchina, con il dg Rondelli che ha preso il posto di Jeffe, non ha sortito stavolta gli effetti sperati, anzi sembra aver mandato la squadra in stato confusionale. Senza Savolainen e Petrov, i biancorossi si sono consegnati inermi all’avversario. E’ finita 5-0 e il risultato, di fatto, non è mai stato in discussione. Restano ora due partite di campionato per salvare la stagione, ma se l’andazzo è questo, sarà molto difficile evitare i playout.

FELDI EBOLI-SAVIATESTA MANTOVA 5-0 (4-0 p.t.)

FELDI EBOLI: Dal Cin, Romano, Patias, Grello, Luizinho, Moura, Caruso, Dani Chino, Tres, Caponigro, Vitale, Canabarro, Glielmi, Pasculli. All. Riquer

SAVIATESTA MANTOVA: Solosi, Suton, Titon, Baroni, De Bail, Carletti, Bueno, Hrkac, Carello, Ganzetti, Micheletto, Conti. All. Rondelli

MARCATORI: 8’58” p.t. Caruso (F), 10’09” Patias (F), 16’35” Dani Chino (F), 19’26” Luizinho (F), 14’21” s.t. Patias (F)

AMMONITI: Patias (F), De Bail (M), Caruso (F), Micheletto (M), Tres (F)

ARBITRI: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Fabio Cozza (Cosenza) CRONO: Pasquale Crocifoglio (Napoli)