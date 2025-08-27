Calcio a 5 Serie A – Il Saviatesta piazza il colpo Taurisano

MANTOVA La rosa del Saviatesta si arricchisce di un nuovo e prezioso innesto. Alla corte di mister Pino Milella arriva dall’Italservice Pesaro il pivot pugliese (di origine, marchigiano d’adozione) Alessio Taurisano, classe 2000. Il ds Cristiano Rondelli, che ha chiuso ieri la trattativa per il giocatore, lo presenta così: «Taurisano è un pivot forte fisicamente e con alle spalle una stagione molto positiva a Pesaro. Si era distinto anche nelle categorie inferiori, sia col Buldog Lucrezia in A2 elite che con l’Eta Beta Football in Serie B, facendo un sacco di gol. Siamo contenti perchè il ragazzo ha dimostrato immediata disposizione al trasferimento e grande voglia di venire a Mantova».

Con Taurisano, l’organico del Saviatesta dovrebbe essere ora al completo: «Numericamente siamo a posto – osserva Rondelli – rimaniamo però vigili perchè se capita l’occasione giusta per rafforzare ancora la squadra ne approfitteremo. Ci sono diverse proposte ancora sul tavolo, attenderemo eventualmente l’occasione propizia per un altro inserimento».

A una settimana dall’inizio ufficiale del raduno, la società è quindi soddisfatta per gli acquisti fatti, come spiega lo stesso ds: «Abbiamo fatto un mercato intelligente, sempre secondo le nostre prerogative, ovvero spendendo cifre contenute per andare a prendere giocatori che vogliono lanciarsi o rilanciarsi in Italia, come Ceccato o Caique, o giovani arrembanti tipo Moratelli o appunto Taurisano. Qui a Mantova in tanti si trovano bene e hanno l’opportunità di mettersi in vetrina per essere notati da squadre più blasonate. Oltre a chi ha giurato amore eterno, c’è chi usa il Saviatesta come trampolino di lancio per la propria carriera. A noi fa piacere, perchè significa che daranno il massimo per i nostri colori in modo da fare il salto dopo».

Mister Milella convocherà tutti il 2 settembre e da lì avrà inizio la nuova stagione dei virgiliani: «Si riparte dal Palasguaitzer con un calendario molto fitto. Il 6 ci sarà il Memorial Giovanni Castelli, il 10 l’amichevole col Lecco e poi il doppio appuntamento con la Coppa della Divisione, il 13 a Crema contro il Videoton di A2 e il 20 a Bergamo contro l’Argonese di Serie B. In mezzo, il 17 o il 18, andremo a Verona per un altro test amichevole. Poi sarà l’ora del campionato: esordio in trasferta il 26 col Genzano e in casa il 3 ottobre col CDM Genova. Queste prime due giornate potrebbero però saltare, nel caso avessimo giocatori convocati in Nazionale under 19. In ogni caso, sapremo farci trovare pronti».

La scelta di Taurisano, giovane ma già esperto, conferma la linea della dirigenza: puntare su elementi motivati, con margini di crescita e con la giusta fame sportiva. Un innesto che porta freschezza e nuove soluzioni tattiche al roster biancorosso, pronto ad affrontare una stagione che si preannuncia impegnativa e ricca di sfide.