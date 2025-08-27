Calcio Serie B – Mantova, la carica dei tifosi: “Non si molla di un centimetro”

MANTOVA Ci vuole ben altro che una sconfitta alla prima di campionato per scalfire la fiducia dei tifosi del Mantova. Qualcuno (soprattutto sui social) si è già lasciato andare al pessimismo. Ma chi fa presenza fissa allo stadio continua e continuerà a nutrire la massima fiducia nella squadra, in mister Possanzini e nella società. «Non si molla di un centimetro», è la frase di Gianluca Negretti, presidente del Centro di coordinamento Mantova Club, che ben sintetizza il concetto. «Sosterremo questa squadra all’infinito», aggiunge il “Nero” facendosi portavoce di centinaia di altri supporter virgiliani.

Del resto, anche a Monza, la squadra è stata seguita e applaudita, nonostante la sconfitta e una prestazione non eccelsa. All’U-Power Stadium i mantovani erano mille. Un dato di tutto rispetto, sottolineato anche dalla Lega di Serie B nel bilancio della prima giornata. Nel comunicato diffuso ieri, infatti, la Lega celebra il successo della prima giornata in termini di pubblico, con un totale di 126.245 tifosi nelle 10 partite, sei delle quali hanno superato quota 10mila. “Pure le trasferte – prosegue la nota – sono state frequentate: si sono superate le mille presenze a Frosinone sponda Avellino e lo stesso è accaduto per i mantovani presenti a Monza”.

Ora c’è da preparare al meglio il debutto casalingo, al Martelli-Pata Stadium. Sabato (ore 19) arriva il Pescara, avversario certamente più abbordabile per il Mantova che vuole conquistare la prima vittoria. La prevendita, partita lunedì su Ticketone e al Mn Point, fa già registrare numeri interessanti: la curva Te sta andando esaurita; pochi biglietti sono rimasti per la tribuna centrale; si stanno riempiendo pure le laterali, mentre come sempre fanno un po’ più fatica i distinti. Sempre sabato si concluderà la campagna abbonamenti, ed è ancora Negretti a lanciare un appello ai ritardatari: «Ci piacerebbe superare la quota dello scorso anno (5.619, ndr). Ancora un centinaio di tessere e sarà fatta. Per questo invitiamo chi non l’ha ancora fatto ad abbonarsi. E ovviamente a venire sabato allo stadio». Il Ccmc è addirittura già proiettato alla trasferta di domenica 14 settembre a Chiavari, per Virtus Entella-Mantova: «Manca ancora del tempo – premette il “Nero” – , ma noi ci stiamo già muovendo. Il primo pullman è pieno per metà, non appena lo sarà del tutto allestiremo il secondo. Chiamateci al 328 4559913 oppure 331 2647014 per prenotare il vostro posto. Sempre al fianco del nostro Mantova, non si molla di un centimetro!».